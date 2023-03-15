Халевина Матрона Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Халевин Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Халевин Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Халевин Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Халевин Яков Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халевин Яков Фёдоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно