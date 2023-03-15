Халевина Матрона Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалевина Матрона Фёдорова

Халевина Матрона Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Халевин Яков Фёдоров

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ксения Яковлева

Отец ребёнка: Халевин Яков Фёдоров

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Халевин Савва (Иовлев)

Отец ребёнка: Халевин Яков Фёдоров

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Халевин Федот Яковлев

Отец ребёнка: Халевин Яков Фёдоров

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Яков Фёдоров

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close