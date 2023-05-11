Халевин Яков Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Халевин Фёдор Наумов
Мать: Халевина Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Халевина Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Халевина Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Халевина Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Халевина Матрона Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1794