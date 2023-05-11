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Халевин Яков Фёдоров

Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Халевин Фёдор Наумов

Мать: Халевина Евдокия Ефимова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Халевина Матрона Фёдорова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Халевина Матрона Фёдорова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Халевин Савва (Иовлев)

Мать ребёнка: Халевина Матрона Фёдорова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Халевин Федот Яковлев

Мать ребёнка: Халевина Матрона Фёдорова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Матрона Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1794
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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