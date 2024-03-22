Халевин Фёдор Наумов
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Халевин Наум Иванов
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Халевина Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Халевин Яков Фёдоров
Мать ребёнка: Халевина Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Халевина Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафья Фёдоровна
Мать ребёнка: Халевина Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Халевин Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Халевина Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафья Фёдоровна
Мать ребёнка: Халевина Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Халевин Осип Фёдоров
Мать ребёнка: Халевина Параскева Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халевина Евдокия Ефимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1799