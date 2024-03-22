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Халевин Фёдор Наумов

Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Халевин Наум Иванов

Мать: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Халевин Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Халевина Евдокия Ефимова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Халевин Яков Фёдоров

Мать ребёнка: Халевина Евдокия Ефимова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Халевина Евдокия Ефимова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафья Фёдоровна

Мать ребёнка: Халевина Евдокия Ефимова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Халевин Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Халевина Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафья Фёдоровна

Мать ребёнка: Халевина Параскева Петрова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Халевин Осип Фёдоров

Мать ребёнка: Халевина Параскева Петрова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Параскева Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Евдокия Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1799
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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