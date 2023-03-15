Халевина Евдокия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина Евдокия Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Халевин Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Халевин Фёдор Наумов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Халевин Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Халевин Фёдор Наумов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Халевин Фёдор Наумов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Халевин Фёдор Наумов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Халевин Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Халевин Фёдор Наумов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Фёдор Наумов

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1778
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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