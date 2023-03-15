Халевина Евдокия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Халевин Фёдор Наумов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Халевин Яков Фёдоров
Отец ребёнка: Халевин Фёдор Наумов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Халевин Фёдор Наумов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Халевин Фёдор Наумов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Халевин Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Халевин Фёдор Наумов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халевин Фёдор Наумов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1778