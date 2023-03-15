Халевина Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Халевин Фёдор Наумов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Халевин Осип Фёдоров
Отец ребёнка: Халевин Фёдор Наумов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халевин Фёдор Наумов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно