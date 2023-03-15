Халевина Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина Параскева Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Халевин Фёдор Наумов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Халевин Осип Фёдоров

Отец ребёнка: Халевин Фёдор Наумов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Фёдор Наумов

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно