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Халевин Осип Фёдоров

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Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Халевин Фёдор Наумов

Мать: Халевина Параскева Петрова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Халевин Егор Осипов

Мать ребёнка: Халевина Наталья

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Халевин Тимофей Осипов

Мать ребёнка: Халевина Устинья Алексеева

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Халевин Николай Осипов

Мать ребёнка: Халевина Устинья Алексеева

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Домна Осипова

Мать ребёнка: Халевина Устинья Алексеева

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Устинья Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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