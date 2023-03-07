Халевин Осип Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Халевин Фёдор Наумов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Халевин Егор Осипов
Мать ребёнка: Халевина Наталья
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Халевина Устинья Алексеева
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Халевина Устинья Алексеева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Домна Осипова
Мать ребёнка: Халевина Устинья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халевина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно