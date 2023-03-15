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Халевина Устинья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Халевин Тимофей Осипов

Отец ребёнка: Халевин Осип Фёдоров

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Халевин Николай Осипов

Отец ребёнка: Халевин Осип Фёдоров

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Домна Осипова

Отец ребёнка: Халевин Осип Фёдоров

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Осип Фёдоров

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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