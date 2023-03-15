Халевина Устинья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Халевин Осип Фёдоров
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Халевин Осип Фёдоров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Домна Осипова
Отец ребёнка: Халевин Осип Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халевин Осип Фёдоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно