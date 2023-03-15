Халевина Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аграфена Саввова
Отец ребёнка: Халевин Савва (Иовлев)
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ефросинья Саввова
Отец ребёнка: Халевин Савва (Иовлев)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно