Халевина Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аграфена Саввова

Отец ребёнка: Халевин Савва (Иовлев)

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ефросинья Саввова

Отец ребёнка: Халевин Савва (Иовлев)

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Савва (Иовлев)

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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