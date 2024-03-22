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Халевин Антон Саввин

Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Халевин Савва (Иовлев)

Мать: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Зиновья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мавра Антоновна

Мать ребёнка: Халевина Ольга Игнатьева

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Парасковья Антоновна

Мать ребёнка: Халевина Ольга Игнатьева

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Ольга Игнатьева

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1853
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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