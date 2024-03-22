Халевин Антон Саввин
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Халевин Савва (Иовлев)
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Зиновья Антоновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мавра Антоновна
Мать ребёнка: Халевина Ольга Игнатьева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Парасковья Антоновна
Мать ребёнка: Халевина Ольга Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халевина Ольга Игнатьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853