Халевина Ольга Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мавра Антоновна
Отец ребёнка: Халевин Антон Саввин
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Парасковья Антоновна
Отец ребёнка: Халевин Антон Саввин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халевин Антон Саввин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно