Халевина Ольга Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина Ольга Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мавра Антоновна

Отец ребёнка: Халевин Антон Саввин

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Парасковья Антоновна

Отец ребёнка: Халевин Антон Саввин

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Антон Саввин

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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