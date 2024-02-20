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Удод Агафья Андреевна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Параскева Марковна

Отец ребёнка: Удод Марк Родионович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
15.10.1862

Сын: Удод Иоанн Маркович

Отец ребёнка: Удод Марк Родионович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1862г.запись № 190, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Бракосочетание
До 1862

Муж: Удод Марк Родионович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
24.07.1866

Сын: Удод Пантелеймон Маркович

Отец ребёнка: Удод Марк Родионович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1866г.лист № 138,зап.№ 52,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1052
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Параскева Марковна

Отец ребёнка: Удод Марк Родионович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Удод Станислав Маркович

Отец ребёнка: Удод Марк Родионович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Удод Андрон Маркович

Отец ребёнка: Удод Марк Родионович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
08.12.1879

Сын: Удод Потапий Маркович

Отец ребёнка: Удод Марк Родионович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1879г.лист № 666,зап.№ 148,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1088
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Удод Тимофей Маркович

Отец ребёнка: Удод Марк Родионович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
20.10.1882

Дочь: Анастасия Марковна

Отец ребёнка: Удод Марк Родионович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1882г.зап.№ 155,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Смерть
Неизвестно
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