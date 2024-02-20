Удод Агафья Андреевна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Параскева Марковна
Отец ребёнка: Удод Марк Родионович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
15.10.1862
Сын: Удод Иоанн Маркович
Отец ребёнка: Удод Марк Родионович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1862г.запись № 190, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Бракосочетание
До 1862
Муж: Удод Марк Родионович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
24.07.1866
Сын: Удод Пантелеймон Маркович
Отец ребёнка: Удод Марк Родионович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1866г.лист № 138,зап.№ 52,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1052
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Параскева Марковна
Отец ребёнка: Удод Марк Родионович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Удод Марк Родионович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Удод Андрон Маркович
Отец ребёнка: Удод Марк Родионович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
08.12.1879
Отец ребёнка: Удод Марк Родионович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1879г.лист № 666,зап.№ 148,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1088
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Удод Марк Родионович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
20.10.1882
Дочь: Анастасия Марковна
Отец ребёнка: Удод Марк Родионович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1882г.зап.№ 155,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Смерть
Неизвестно