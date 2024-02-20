Удод Пантелеймон Маркович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения24.07.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Удод Федор Пантелеймонович
Мать ребёнка: Удод Мелания Гордеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение
24.07.1866
Отец: Удод Марк Родионович
Мать: Удод Агафья Андреевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1866г.лист № 138,зап.№ 52,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1052
Крещение
25.07.1866
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1866г.лист № 138,зап.№ 52,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1052 | Восприемники: Крестьяне с.Петропавловки: Кирилл Стефанович и Мария Александровна Удод
Рождение ребёнка
17.07.1891
Сын: Удод Илья Пантелеймонович
Мать ребёнка: Удод Мелания Гордеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
22.10.1892
Мать ребёнка: Удод Мелания Гордеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
12.02.1895
Сын: Удод Алексий Пантилимонов
Мать ребёнка: Удод Мелания Гордеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
08.10.1899
Дочь: Пелагея Пантелемонова
Мать ребёнка: Удод Мелания Гордеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
13.02.1902
Сын: Удод Тимофей Пантелемонов
Мать ребёнка: Удод Мелания Гордеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
13.10.1905
Дочь: Анна Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Удод Мелания Гордеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1905г.зап.№ 106,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 400545
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удод Мелания Гордеевна
Смерть
Неизвестно