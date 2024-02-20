Удод Илья Пантелеймонович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения17.07.1891
Дата смерти24.07.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.07.1891
Отец: Удод Пантелеймон Маркович
Мать: Удод Мелания Гордеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Похороны
24.07.1891
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Смерть
24.07.1891
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Родовая слабость | Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1891г.зап.3 24,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1091