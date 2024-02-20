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Удод Илья Пантелеймонович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

17.07.1891

Дата смерти

24.07.1891

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1891

Отец: Удод Пантелеймон Маркович

Мать: Удод Мелания Гордеевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Похороны
24.07.1891
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Смерть
24.07.1891
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Родовая слабость | Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1891г.зап.3 24,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1091
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