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Удод Мелания Гордеевна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Удод Федор Пантелеймонович

Отец ребёнка: Удод Пантелеймон Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
17.07.1891

Сын: Удод Илья Пантелеймонович

Отец ребёнка: Удод Пантелеймон Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
22.10.1892

Сын: Удод Иаков Пантелеймонов

Отец ребёнка: Удод Пантелеймон Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
12.02.1895

Сын: Удод Алексий Пантилимонов

Отец ребёнка: Удод Пантелеймон Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
08.10.1899

Дочь: Пелагея Пантелемонова

Отец ребёнка: Удод Пантелеймон Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
13.02.1902

Сын: Удод Тимофей Пантелемонов

Отец ребёнка: Удод Пантелеймон Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
13.10.1905

Дочь: Анна Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Удод Пантелеймон Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1905г.зап.№ 106,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 400545
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удод Пантелеймон Маркович

Смерть
Неизвестно
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