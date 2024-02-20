Удод Потапий Маркович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения08.12.1879
Дата смерти18.02.1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1879
Отец: Удод Марк Родионович
Мать: Удод Агафья Андреевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1879г.лист № 666,зап.№ 148,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1088
Крещение
08.12.1879
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1879г.лист № 666,зап.№ 148,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1088 | Восприемники: Петропавловские крестьяне-собственники : Кирилл Стефанович Ващенко и Давида Денисовича Фомина - же... Показать все
Смерть
18.02.1882
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Болезнь-диарея | Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1882г.зап.№ 13,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Похороны
20.02.1882
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка