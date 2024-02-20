Удод Тимофей Маркович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1880
Отец: Удод Марк Родионович
Мать: Удод Агафья Андреевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
После 1900
Жена: Удод Евфимия Евфимовна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
31.10.1906
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Удод Евфимия Евфимовна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1906г.зап.№ 125,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 300611.
Рождение ребёнка
16.03.1908
Мать ребёнка: Удод Евфимия Евфимовна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
13.09.1910
Сын: Удод Михаил Тимофеев
Мать ребёнка: Удод Евфимия Евфимовна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно