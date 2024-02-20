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Удод Тимофей Маркович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Удод Марк Родионович

Мать: Удод Агафья Андреевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
После 1900

Жена: Удод Евфимия Евфимовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
31.10.1906

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Удод Евфимия Евфимовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1906г.зап.№ 125,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 300611.
Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Удод Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Удод Евфимия Евфимовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
13.09.1910

Сын: Удод Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Удод Евфимия Евфимовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно
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