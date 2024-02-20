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(Удод) Мария Тимофеевна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

31.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
31.10.1906

Отец: Удод Тимофей Маркович

Мать: Удод Евфимия Евфимовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1906г.зап.№ 125,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 300611.
Крещение
31.10.1906
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь м/к 1906г.,зап.№ 125,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 400611. | Восприемники: Петропавловские крестьяне-собственники:Андрей Евфимович Подел и дочь крестьянина с.Бесани Симеона Дьяченко - ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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