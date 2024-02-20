(Удод) Мария Тимофеевна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения31.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
31.10.1906
Отец: Удод Тимофей Маркович
Мать: Удод Евфимия Евфимовна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1906г.зап.№ 125,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 300611.
Крещение
31.10.1906
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь м/к 1906г.,зап.№ 125,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 400611. | Восприемники: Петропавловские крестьяне-собственники:Андрей Евфимович Подел и дочь крестьянина с.Бесани Симеона Дьяченко - ... Показать все
Смерть
Неизвестно