Удод Станислав Маркович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти11.11.1872
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Удод Марк Родионович
Мать: Удод Агафья Андреевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
11.11.1872
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Болезнь-золотуха | Троицкая церковь с. Петропавловка м/к 1872г.лист № 0113,запись № 81, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1086 лист № 313
Похороны
Неизвестно
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка