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Удод Станислав Маркович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

11.11.1872

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Удод Марк Родионович

Мать: Удод Агафья Андреевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
11.11.1872
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Болезнь-золотуха | Троицкая церковь с. Петропавловка м/к 1872г.лист № 0113,запись № 81, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1086 лист № 313
Похороны
Неизвестно
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
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