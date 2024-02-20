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(Удод) Анастасия Марковна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

20.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1882

Отец: Удод Марк Родионович

Мать: Удод Агафья Андреевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1882г.зап.№ 155,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Крещение
20.10.1882
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1882 зап.№ 155,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089 | Восприемники: Крестьяне с.Петропавловка : Иван Стефанович Закарлюка и Ефима Евдокимовича Поды -жена Хартина Андреевна
Смерть
Неизвестно
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