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(Удод /Ст./) Параскева Марковна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

20.02.1865

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Удод Марк Родионович

Мать: Удод Агафья Андреевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
20.02.1865
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Болезнь-горячка | Троицкая церковь,м/к-1865г.лист № 62,зап.№ 16, ГАЗО, Ф - 5593-2-1085
Похороны
22.02.1865
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
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