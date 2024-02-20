(Удод /Ст./) Параскева Марковна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти20.02.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Удод Марк Родионович
Мать: Удод Агафья Андреевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
20.02.1865
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Болезнь-горячка | Троицкая церковь,м/к-1865г.лист № 62,зап.№ 16, ГАЗО, Ф - 5593-2-1085
Похороны
22.02.1865
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка