Месилина (Полькина) Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Месилина (Полькина) Татьяна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1923

Отец: Полькин Гаврила Михайлович

Мать: (Полькина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Месилин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Месилин Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.11.1949

Сын: Месилин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Месилин Николай Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1951

Сын: Месилин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Месилин Николай Иванович

Рождение ребёнка
29.11.1953

Дочь: (Кузякина) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Месилин Николай Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1957

Дочь: (Васильева) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Месилин Николай Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1959

Сын: Месилин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Месилин Николай Иванович

Убинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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