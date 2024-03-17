Месилина (Полькина) Татьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Месилин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Месилин Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1949
Сын: Месилин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Месилин Николай Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1951
Сын: Месилин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Месилин Николай Иванович
Рождение ребёнка
29.11.1953
Дочь: (Кузякина) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Месилин Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1957
Дочь: (Васильева) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Месилин Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1959
Сын: Месилин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Месилин Николай Иванович
Убинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно