(Полькина) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Полькина) Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Солоненко) Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Полькин Гаврила Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полькин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Полькин Гаврила Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полькин Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Полькин Гаврила Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кузнецова) Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Полькин Гаврила Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жогова) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Полькин Гаврила Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Долганова) Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Полькин Гаврила Михайлович

Рождение ребёнка
28.11.1923

Дочь: Месилина (Полькина) Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Полькин Гаврила Михайлович

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