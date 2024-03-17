(Полькина) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Солоненко) Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Полькин Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полькин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Полькин Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полькин Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Полькин Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кузнецова) Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Полькин Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жогова) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Полькин Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Долганова) Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Полькин Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
28.11.1923
Дочь: Месилина (Полькина) Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Полькин Гаврила Михайлович