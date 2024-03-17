(Кузякина) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1953
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1953
Рождение ребёнка
21.03.1973
Сын: Кузякин Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Кузякин Владимир Семенович
Рождение ребёнка
16.09.1977
Сын: Кузякин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Кузякин Владимир Семенович
Рождение ребёнка
06.06.1981
Сын: Кузякин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Кузякин Владимир Семенович