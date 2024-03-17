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Полькин Гаврила Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Солоненко) Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: (Полькина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полькин Николай Гаврилович

Мать ребёнка: (Полькина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полькин Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: (Полькина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кузнецова) Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: (Полькина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жогова) Мария Гавриловна

Мать ребёнка: (Полькина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Долганова) Елена Гавриловна

Мать ребёнка: (Полькина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
28.11.1923

Дочь: Месилина (Полькина) Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: (Полькина) Анна Семеновна

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