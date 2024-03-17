Полькин Гаврила Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Солоненко) Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: (Полькина) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полькин Николай Гаврилович
Мать ребёнка: (Полькина) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полькин Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: (Полькина) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кузнецова) Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: (Полькина) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жогова) Мария Гавриловна
Мать ребёнка: (Полькина) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Долганова) Елена Гавриловна
Мать ребёнка: (Полькина) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
28.11.1923
Дочь: Месилина (Полькина) Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: (Полькина) Анна Семеновна