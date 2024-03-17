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Месилин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Месилин Иван Антонович

Мать: (Месилина) Евфросинья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Месилин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Месилина (Полькина) Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
03.11.1949

Сын: Месилин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Месилина (Полькина) Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
04.02.1951

Сын: Месилин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Месилина (Полькина) Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
29.11.1953

Дочь: (Кузякина) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Месилина (Полькина) Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
28.10.1957

Дочь: (Васильева) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Месилина (Полькина) Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
10.09.1959

Сын: Месилин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Месилина (Полькина) Татьяна Гавриловна

Убинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область

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