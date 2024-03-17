Месилин Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1959
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1959
Рождение ребёнка
29.10.1986
Сын: Месилин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: (Месилина) Екатерина Николаевна
Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.06.1989
Дочь: (Месилина) Александра Владимировна
Мать ребёнка: (Месилина) Екатерина Николаевна
Первомайский, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область