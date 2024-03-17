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Месилин Владимир Николаевич

Место рождения

Убинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

10.09.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1959

Отец: Месилин Николай Иванович

Мать: Месилина (Полькина) Татьяна Гавриловна

Убинка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.10.1986

Сын: Месилин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: (Месилина) Екатерина Николаевна

Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.06.1989

Дочь: (Месилина) Александра Владимировна

Мать ребёнка: (Месилина) Екатерина Николаевна

Первомайский, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область

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