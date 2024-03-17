(Месилина) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1966
Рождение ребёнка
29.10.1986
Сын: Месилин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Месилин Владимир Николаевич
Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.06.1989
Дочь: (Месилина) Александра Владимировна
Отец ребёнка: Месилин Владимир Николаевич