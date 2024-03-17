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(Месилина) Екатерина Николаевна

Место рождения

Первомайский, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

30.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1966

Отец: Бабин Николай Леонтьевич

Мать: (Прашкович) Надежда Егоровна

Первомайский, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.10.1986

Сын: Месилин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Месилин Владимир Николаевич

Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.06.1989

Дочь: (Месилина) Александра Владимировна

Отец ребёнка: Месилин Владимир Николаевич

Первомайский, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область

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