Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1876
Дата смерти09.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1876
Отец: Ummelas Kustas Prits
Мать: Ummelas Madli
Бракосочетание
?.04.1901
Муж: Udeküll Karel
Рождение ребёнка
25.10.1903
Сын: Udeküll August
Отец ребёнка: Udeküll Karel
Рождение ребёнка
18.12.1905
Дочь: Vaikla Marta
Отец ребёнка: Udeküll Karel
Рождение ребёнка
30.11.1908
Сын: Udeküll Oskar
Отец ребёнка: Udeküll Karel
Рождение ребёнка
15.11.1910
Сын: Udeküll Artur
Отец ребёнка: Udeküll Karel
Рождение ребёнка
23.05.1914
Дочь: Paas Anette
Отец ребёнка: Udeküll Karel
Рождение ребёнка
04.04.1922
Отец ребёнка: Udeküll Karel
Vaivara, Ida-Viru County Estonia
Смерть
09.02.1966
Похороны
Неизвестно
Võllasmäe