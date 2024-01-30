Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1876

Дата смерти

09.02.1966

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1855 г.р.

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1876

Отец: Ummelas Kustas Prits

Мать: Ummelas Madli

Бракосочетание
?.04.1901

Муж: Udeküll Karel

Рождение ребёнка
25.10.1903

Сын: Udeküll August

Отец ребёнка: Udeküll Karel

Рождение ребёнка
18.12.1905

Дочь: Vaikla Marta

Отец ребёнка: Udeküll Karel

Рождение ребёнка
30.11.1908

Сын: Udeküll Oskar

Отец ребёнка: Udeküll Karel

Рождение ребёнка
15.11.1910

Сын: Udeküll Artur

Отец ребёнка: Udeküll Karel

Рождение ребёнка
23.05.1914

Дочь: Paas Anette

Отец ребёнка: Udeküll Karel

Рождение ребёнка
04.04.1922

Сын: Udeküll Heinrich-Arnold

Отец ребёнка: Udeküll Karel

Vaivara, Ida-Viru County Estonia
Смерть
09.02.1966
Похороны
Неизвестно
Võllasmäe
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