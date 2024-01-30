Udeküll Karel
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1874
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1874
Отец: Udeküll Jaan
Мать: Udeküll (Kirpson) Liisu
Бракосочетание
?.04.1901
Рождение ребёнка
25.10.1903
Сын: Udeküll August
Мать ребёнка: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth
Рождение ребёнка
18.12.1905
Дочь: Vaikla (Udeküll) Marta
Мать ребёнка: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth
Рождение ребёнка
30.11.1908
Сын: Udeküll Oskar
Мать ребёнка: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth
Рождение ребёнка
15.11.1910
Сын: Udeküll Artur
Мать ребёнка: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth
Рождение ребёнка
23.05.1914
Дочь: Paas (Udeküll) Anette
Мать ребёнка: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth
Рождение ребёнка
04.04.1922
Мать ребёнка: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth
Смерть
1937
Похороны
Неизвестно