Udeküll Karel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиUdeküll Karel

Udeküll Karel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1874

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1838 г.р.

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1874

Отец: Udeküll Jaan

Мать: Udeküll (Kirpson) Liisu

Бракосочетание
?.04.1901

Жена: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth

Рождение ребёнка
25.10.1903

Сын: Udeküll August

Мать ребёнка: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth

Рождение ребёнка
18.12.1905

Дочь: Vaikla (Udeküll) Marta

Мать ребёнка: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth

Рождение ребёнка
30.11.1908

Сын: Udeküll Oskar

Мать ребёнка: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth

Рождение ребёнка
15.11.1910

Сын: Udeküll Artur

Мать ребёнка: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth

Рождение ребёнка
23.05.1914

Дочь: Paas (Udeküll) Anette

Мать ребёнка: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth

Рождение ребёнка
04.04.1922

Сын: Udeküll Heinrich-Arnold

Мать ребёнка: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth

Смерть
1937
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.