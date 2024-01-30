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Udeküll August

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1903

Дата смерти

21.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1903

Отец: Udeküll Karel

Мать: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1927

Сын: Udeküll Jaanus

Мать ребёнка: Udeküll (Veltmann) Marie

Рождение ребёнка
09.06.1929

Дочь: Udeküll (Udeküll) Hildegard

Мать ребёнка: Udeküll (Veltmann) Marie

Рождение ребёнка
01.08.1931

Дочь: Udeküll (Udeküll) Helga Ludmilla

Мать ребёнка: Udeküll (Veltmann) Marie

Смерть
21.09.1982

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