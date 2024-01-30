Udeküll August
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1903
Дата смерти21.09.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1903
Отец: Udeküll Karel
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1927
Сын: Udeküll Jaanus
Мать ребёнка: Udeküll (Veltmann) Marie
Рождение ребёнка
09.06.1929
Дочь: Udeküll (Udeküll) Hildegard
Мать ребёнка: Udeküll (Veltmann) Marie
Рождение ребёнка
01.08.1931
Дочь: Udeküll (Udeküll) Helga Ludmilla
Мать ребёнка: Udeküll (Veltmann) Marie
Смерть
21.09.1982