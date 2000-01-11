Paas (Udeküll) Anette — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Paas (Udeküll) Anette

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1914

Дата смерти

11.01.2000

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1914

Отец: Udeküll Karel

Мать: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Paas August

Упоминание
Неизвестно
Date of Burial | Date of Burial
Работа или профессия
Неизвестно
pensionär
Смерть
11.01.2000
Похороны
15.01.2000

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