Paas (Udeküll) Anette
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1914
Дата смерти11.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1914
Отец: Udeküll Karel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Paas August
Упоминание
Неизвестно
Date of Burial | Date of Burial
Работа или профессия
Неизвестно
pensionär
Смерть
11.01.2000
Похороны
15.01.2000