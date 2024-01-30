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Ummelas Kustas Prits

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1849

Дата смерти

14.02.1886

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1849

Отец: Ummelas Rein

Мать: Ummelas Marri

Бракосочетание
?.03.1875

Жена: Ummelas (Preem) Madli

Рождение ребёнка
31.03.1876

Дочь: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth

Мать ребёнка: Ummelas (Preem) Madli

Рождение ребёнка
20.10.1878

Дочь: Kassekamp (Ummelas) Mai

Мать ребёнка: Ummelas (Preem) Madli

Рождение ребёнка
?.01.1881

Дочь: Ummelas (Ummelas) Kattarina

Мать ребёнка: Ummelas (Preem) Madli

Смерть
14.02.1886

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