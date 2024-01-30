Ummelas Kustas Prits
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1849
Дата смерти14.02.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1849
Отец: Ummelas Rein
Мать: Ummelas Marri
Бракосочетание
?.03.1875
Жена: Ummelas (Preem) Madli
Рождение ребёнка
31.03.1876
Дочь: Udeküll (Ummelas) Marie Elisabeth
Мать ребёнка: Ummelas (Preem) Madli
Рождение ребёнка
20.10.1878
Дочь: Kassekamp (Ummelas) Mai
Мать ребёнка: Ummelas (Preem) Madli
Рождение ребёнка
?.01.1881
Дочь: Ummelas (Ummelas) Kattarina
Мать ребёнка: Ummelas (Preem) Madli
Смерть
14.02.1886