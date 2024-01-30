Ummelas Rein
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1844
Дочь: Ummelas (Ummelas) Ewa
Мать ребёнка: Ummelas Marri
Jerwse
Рождение ребёнка
25.11.1846
Сын: Ummelas Jaan
Мать ребёнка: Ummelas Marri
Võhmuta
Рождение ребёнка
14.08.1849
Сын: Ummelas Kustas Prits
Мать ребёнка: Ummelas Marri
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ummelas (Ummelas) An
Мать ребёнка: Ummelas Marri
Рождение ребёнка
?.03.1856
Сын: Ummelas Jürri
Мать ребёнка: Ummelas Marri
Wajang
Рождение ребёнка
14.10.1859
Сын: Ummelas Juhan
Мать ребёнка: Ummelas Marri
Koonu (Kono)
Смерть
1859