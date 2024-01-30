Ummelas Rein 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ummelas Rein

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1844

Дочь: Ummelas (Ummelas) Ewa

Мать ребёнка: Ummelas Marri

Jerwse
Рождение ребёнка
25.11.1846

Сын: Ummelas Jaan

Мать ребёнка: Ummelas Marri

Võhmuta
Рождение ребёнка
14.08.1849

Сын: Ummelas Kustas Prits

Мать ребёнка: Ummelas Marri

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ummelas (Ummelas) An

Мать ребёнка: Ummelas Marri

Рождение ребёнка
?.03.1856

Сын: Ummelas Jürri

Мать ребёнка: Ummelas Marri

Wajang
Рождение ребёнка
14.10.1859

Сын: Ummelas Juhan

Мать ребёнка: Ummelas Marri

Koonu (Kono)
Смерть
1859

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