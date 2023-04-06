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Кофейниковъ Киріанъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.09.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1840

Отец: Кофейниковъ Степанъ

Мать: Кофейникова Аксинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.01.1864

Жена: Кофейникова Ирина

Рождение ребёнка
18.11.1864

Дочь: Климова Екатерина

Мать ребёнка: Кофейникова Ирина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Кофейниковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кофейникова Ирина

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бучнева Їуліанія

Мать ребёнка: Кофейникова Ирина

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Новикова Матрена

Мать ребёнка: Кофейникова Ирина

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кофейниковъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Кофейникова Ирина

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кофейниковъ Артемій

Мать ребёнка: Кофейникова Ирина

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Денисова Татіана

Мать ребёнка: Кофейникова Ирина

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Татіана

Мать ребёнка: Кофейникова Ирина

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