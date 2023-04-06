Кофейниковъ Киріанъ
Место рождения
Дата рождения25.09.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1840
Отец: Кофейниковъ Степанъ
Мать: Кофейникова Аксинья
Бракосочетание
17.01.1864
Жена: Кофейникова Ирина
Рождение ребёнка
18.11.1864
Дочь: Климова Екатерина
Мать ребёнка: Кофейникова Ирина
Рождение ребёнка
1866
Сын: Кофейниковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кофейникова Ирина
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бучнева Їуліанія
Мать ребёнка: Кофейникова Ирина
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Новикова Матрена
Мать ребёнка: Кофейникова Ирина
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кофейниковъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Кофейникова Ирина
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кофейниковъ Артемій
Мать ребёнка: Кофейникова Ирина
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Денисова Татіана
Мать ребёнка: Кофейникова Ирина
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Татіана
Мать ребёнка: Кофейникова Ирина