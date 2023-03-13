Кофейниковъ Їоаннъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейниковъ Їоаннъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Кофейниковъ Киріанъ

Мать: Кофейникова Ирина

Рождение ребёнка
1891

Сын: Кофейниковъ Тимоѳей

Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія

Рождение ребёнка
01.11.1892

Сын: Кофейниковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1894

Дочь: Клавдія

Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія

хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Марѳа

Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Наталія

Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кофейниковъ Андрей

Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кофейникова Анастасія

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