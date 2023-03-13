Кофейникова (Денисова) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейникова (Денисова) Анастасія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Денисовъ Протасій

Мать: Денисова Дарія

Рождение ребёнка
1891

Сын: Кофейниковъ Тимоѳей

Отец ребёнка: Кофейниковъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
01.11.1892

Сын: Кофейниковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Їоаннъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1894

Дочь: Клавдія

Отец ребёнка: Кофейниковъ Їоаннъ

хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Кофейниковъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Наталія

Отец ребёнка: Кофейниковъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кофейниковъ Андрей

Отец ребёнка: Кофейниковъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Їоаннъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кофейниковъ Їоаннъ

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