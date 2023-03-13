Кофейникова (Денисова) Анастасія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Денисовъ Протасій
Мать: Денисова Дарія
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кофейниковъ Тимоѳей
Отец ребёнка: Кофейниковъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
01.11.1892
Сын: Кофейниковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Їоаннъ
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1894
Дочь: Клавдія
Отец ребёнка: Кофейниковъ Їоаннъ
хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Кофейниковъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Наталія
Отец ребёнка: Кофейниковъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кофейниковъ Андрей
Отец ребёнка: Кофейниковъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кофейниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Їоаннъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кофейниковъ Їоаннъ