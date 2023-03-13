Денисова (Горохова) Дарія
Место рожденияАлександровка
Дата рождения09.03.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1851
Отец: Гороховъ Аѳанасій
Мать: Горохова Анна
Александровка
Рождение ребёнка
1866
Сын: Денисовъ Федоръ
Отец ребёнка: Денисовъ Протасій
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Шонгина Еѵѳимія
Отец ребёнка: Денисовъ Протасій
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кофейникова Анастасія
Отец ребёнка: Денисовъ Протасій
Рождение ребёнка
1876
Сын: Денисовъ Федоръ 2-й
Отец ребёнка: Денисовъ Протасій
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Денисовъ Протасій
Рождение ребёнка
1882
Сын: Денисовъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Денисовъ Протасій
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Денисовъ Протасій
Рождение ребёнка
1887
Сын: Денисовъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Денисовъ Протасій
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Денисовъ Протасій
хуторъ Покровскій
Бракосочетание
25.09.1895
Муж: Денисовъ Протасій
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область