Денисова (Горохова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Горохова) Дарія

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

09.03.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1851

Отец: Гороховъ Аѳанасій

Мать: Горохова Анна

Александровка
Рождение ребёнка
1866

Сын: Денисовъ Федоръ

Отец ребёнка: Денисовъ Протасій

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Шонгина Еѵѳимія

Отец ребёнка: Денисовъ Протасій

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кофейникова Анастасія

Отец ребёнка: Денисовъ Протасій

Рождение ребёнка
1876

Сын: Денисовъ Федоръ 2-й

Отец ребёнка: Денисовъ Протасій

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Денисовъ Протасій

Рождение ребёнка
1882

Сын: Денисовъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Денисовъ Протасій

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Денисовъ Протасій

Рождение ребёнка
1887

Сын: Денисовъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Денисовъ Протасій

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Денисовъ Протасій

хуторъ Покровскій
Бракосочетание
25.09.1895

Муж: Денисовъ Протасій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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