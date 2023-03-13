(Денисовъ) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Денисовъ) Ирина

(Денисовъ) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Денисовъ Протасій

Мать: Денисова Дарія

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close