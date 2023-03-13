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(Денисовъ) Ирина
(Денисовъ) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1879
Пол
Женский
Отец
Денисовъ Протасій
1848 г.р.
Мать
Денисова (Горохова) Дарія
1851 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Денисовъ Протасій
Мать:
Денисова Дарія
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