Кофейниковъ Тимоѳей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейниковъ Тимоѳей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Кофейниковъ Їоаннъ

Мать: Кофейникова Анастасія

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