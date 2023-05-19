Кофейникова (Суровцова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейникова (Суровцова) Ирина

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.04.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1844

Отец: Суровцовъ Андрей

Мать: Суровцова Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.01.1864

Муж: Кофейниковъ Киріанъ

Рождение ребёнка
18.11.1864

Дочь: Климова Екатерина

Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Кофейниковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бучнева Їуліанія

Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Новикова Матрена

Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кофейниковъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кофейниковъ Артемій

Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Денисова Татіана

Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Татіана

Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ