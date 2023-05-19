Кофейникова (Суровцова) Ирина
Место рождения
Дата рождения10.04.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1844
Отец: Суровцовъ Андрей
Мать: Суровцова Прасковья
Бракосочетание
17.01.1864
Муж: Кофейниковъ Киріанъ
Рождение ребёнка
18.11.1864
Дочь: Климова Екатерина
Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ
Рождение ребёнка
1866
Сын: Кофейниковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бучнева Їуліанія
Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Новикова Матрена
Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кофейниковъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кофейниковъ Артемій
Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Денисова Татіана
Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Татіана
Отец ребёнка: Кофейниковъ Киріанъ