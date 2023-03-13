Кофейниковъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Кофейниковъ Киріанъ
Мать: Кофейникова Ирина
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кофейниковъ Даніилъ
Мать ребёнка: Кофейникова Марія
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Кофейникова Марія
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кофейникова Анастасія
Мать ребёнка: Кофейникова Марія
Рождение ребёнка
01.02.1894
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кофейникова Марія
хуторъ Петропавлоский
Бракосочетание
27.01.1895
Жена: Кофейникова Марія
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область