Кофейниковъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейниковъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Кофейниковъ Киріанъ

Мать: Кофейникова Ирина

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кофейниковъ Даніилъ

Мать ребёнка: Кофейникова Марія

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Кофейникова Марія

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кофейникова Анастасія

Мать ребёнка: Кофейникова Марія

Рождение ребёнка
01.02.1894

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кофейникова Марія

хуторъ Петропавлоский
Бракосочетание
27.01.1895

Жена: Кофейникова Марія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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