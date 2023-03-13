Кофейниковъ Даніилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейниковъ Даніилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кофейниковъ Федоръ

Мать: Кофейникова Марія

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