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(Кофейникова) Татіана
(Кофейникова) Татіана
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Пол
Женский
Отец
Кофейниковъ Киріанъ
1840 г.р.
Мать
Кофейникова (Суровцова) Ирина
1844 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Кофейниковъ Киріанъ
Мать:
Кофейникова Ирина
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