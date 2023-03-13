Новикова (Кофейникова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Кофейниковъ Киріанъ
Мать: Кофейникова Ирина
Бракосочетание
08.01.1893
Муж: Новиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.06.1894
Сын: Новиковъ Петръ
Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ
хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Новиковъ Агриппина
Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1899
Сын: Новиковъ Григорій
Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ