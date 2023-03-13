Новикова (Кофейникова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Кофейникова) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Кофейниковъ Киріанъ

Мать: Кофейникова Ирина

Бракосочетание
08.01.1893

Муж: Новиковъ Иванъ

Рождение ребёнка
27.06.1894

Сын: Новиковъ Петръ

Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ

хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Новиковъ Агриппина

Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Новиковъ Григорій

Отец ребёнка: Новиковъ Иванъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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