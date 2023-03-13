Новиковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Новиковъ Сидоръ
Мать: Новикова Агафья
Бракосочетание
08.01.1893
Жена: Новикова Матрена
Рождение ребёнка
27.06.1894
Сын: Новиковъ Петръ
Мать ребёнка: Новикова Матрена
хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Новиковъ Агриппина
Мать ребёнка: Новикова Матрена
Рождение ребёнка
1899
Сын: Новиковъ Григорій
Мать ребёнка: Новикова Матрена