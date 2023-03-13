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Новиковъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Новиковъ Сидоръ

Мать: Новикова Агафья

Бракосочетание
08.01.1893

Жена: Новикова Матрена

Рождение ребёнка
27.06.1894

Сын: Новиковъ Петръ

Мать ребёнка: Новикова Матрена

хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Новиковъ Агриппина

Мать ребёнка: Новикова Матрена

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Новиковъ Григорій

Мать ребёнка: Новикова Матрена

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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