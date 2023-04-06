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Кофейниковъ Степанъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кофейниковъ Тимофей

Мать: Кофейникова Аксинья Антонова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Жена: Кофейникова Аксинья

Рождение ребёнка
21.10.1838

Сын: Кофейниковъ Дмитрій

Мать ребёнка: Кофейникова Аксинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1840

Сын: Кофейниковъ Киріанъ

Мать ребёнка: Кофейникова Аксинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1843

Дочь: Хиония

Мать ребёнка: Кофейникова Аксинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1845

Дочь: Перехватовъ Дарія

Мать ребёнка: Кофейникова Аксинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1847

Дочь: Миногина Пелагѣя

Мать ребёнка: Кофейникова Аксинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.10.1848

Жена: Кофейникова Салманида

Рождение ребёнка
16.09.1850

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Кофейникова Салманида

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1853

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Кофейникова Салманида

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1858

Сын: Кофейниковъ Петръ

Мать ребёнка: Кофейникова Салманида

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1861

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Кофейникова Салманида

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1864

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кофейникова Салманида

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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