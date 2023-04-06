Кофейниковъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Кофейниковъ Тимофей
Бракосочетание
?.01.1837
Жена: Кофейникова Аксинья
Рождение ребёнка
21.10.1838
Сын: Кофейниковъ Дмитрій
Мать ребёнка: Кофейникова Аксинья
Рождение ребёнка
25.09.1840
Сын: Кофейниковъ Киріанъ
Мать ребёнка: Кофейникова Аксинья
Рождение ребёнка
06.04.1843
Дочь: Хиония
Мать ребёнка: Кофейникова Аксинья
Рождение ребёнка
09.03.1845
Дочь: Перехватовъ Дарія
Мать ребёнка: Кофейникова Аксинья
Рождение ребёнка
03.10.1847
Дочь: Миногина Пелагѣя
Мать ребёнка: Кофейникова Аксинья
Бракосочетание
10.10.1848
Жена: Кофейникова Салманида
Рождение ребёнка
16.09.1850
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Кофейникова Салманида
Рождение ребёнка
05.09.1853
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: Кофейникова Салманида
Рождение ребёнка
02.10.1858
Сын: Кофейниковъ Петръ
Мать ребёнка: Кофейникова Салманида
Рождение ребёнка
22.03.1861
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Кофейникова Салманида
Рождение ребёнка
02.01.1864
Сын: Кофейниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кофейникова Салманида