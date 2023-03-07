Кофейниковъ Дмитрій
Место рождения
Дата рождения21.10.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1838
Отец: Кофейниковъ Степанъ
Мать: Кофейникова Аксинья
Бракосочетание
24.01.1869
Жена: Кофейникова Васса
Рождение ребёнка
04.10.1869
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Кофейникова Васса
Рождение ребёнка
12.04.1872
Дочь: Козлова Ирина Дмитриева
Мать ребёнка: Кофейникова Васса
Рождение ребёнка
22.09.1874
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Кофейникова Васса
Рождение ребёнка
15.10.1880
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Кофейникова Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кофейниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кофейникова Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Кофейникова Васса