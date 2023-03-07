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Кофейниковъ Дмитрій

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.10.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1838

Отец: Кофейниковъ Степанъ

Мать: Кофейникова Аксинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1869

Жена: Кофейникова Васса

Рождение ребёнка
04.10.1869

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Кофейникова Васса

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1872

Дочь: Козлова Ирина Дмитриева

Мать ребёнка: Кофейникова Васса

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1874

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Кофейникова Васса

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1880

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Кофейникова Васса

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кофейникова Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Кофейникова Васса

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