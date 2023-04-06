Кофейникова (Гурентьева) Васса
Место рождения
Дата рождения10.08.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1850
Отец: Гурентьевъ Абрамъ
Мать: Гурентьева Матрена
Бракосочетание
24.01.1869
Муж: Кофейниковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
04.10.1869
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кофейниковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
12.04.1872
Дочь: Козлова Ирина Дмитриева
Отец ребёнка: Кофейниковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
22.09.1874
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Кофейниковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
15.10.1880
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кофейниковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кофейниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Кофейниковъ Дмитрій