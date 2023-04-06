Кофейникова (Гурентьева) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейникова (Гурентьева) Васса

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.08.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1850

Отец: Гурентьевъ Абрамъ

Мать: Гурентьева Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1869

Муж: Кофейниковъ Дмитрій

Рождение ребёнка
04.10.1869

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кофейниковъ Дмитрій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1872

Дочь: Козлова Ирина Дмитриева

Отец ребёнка: Кофейниковъ Дмитрій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1874

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Кофейниковъ Дмитрій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1880

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кофейниковъ Дмитрій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Дмитрій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Кофейниковъ Дмитрій

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