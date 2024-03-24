Бараненко Захар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Бараненко Сергей
Мать: Бараненко Мария
Рождение ребёнка
30.01.1933
Дочь: Иванова Екатерина
Мать ребёнка: Бараненко Ольга
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бараненко Николай
Мать ребёнка: Бараненко Ольга
Дворище
Снесена после аварии на Чернобыльской АЭС
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Бараненко Ольга
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Бараненко Ольга
Рождение ребёнка
1952
Сын: Бараненко Сергей
Мать ребёнка: Бараненко Ольга
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область