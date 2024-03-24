Бараненко Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бараненко Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Бараненко Сергей

Мать: Бараненко Мария

Рождение ребёнка
30.01.1933

Дочь: Иванова Екатерина

Мать ребёнка: Бараненко Ольга

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бараненко Николай

Мать ребёнка: Бараненко Ольга

Дворище
Снесена после аварии на Чернобыльской АЭС
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Бараненко Ольга

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Бараненко Ольга

Рождение ребёнка
1952

Сын: Бараненко Сергей

Мать ребёнка: Бараненко Ольга

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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