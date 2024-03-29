Бараненко (Аранская) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бараненко (Аранская) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Аранский Апанас

Мать: Аранская Елена

Рождение ребёнка
30.01.1933

Дочь: Иванова Екатерина

Отец ребёнка: Бараненко Захар

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бараненко Николай

Отец ребёнка: Бараненко Захар

Дворище
Снесена после аварии на Чернобыльской АЭС
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Бараненко Захар

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бараненко Захар

Рождение ребёнка
1952

Сын: Бараненко Сергей

Отец ребёнка: Бараненко Захар

Смерть
Неизвестно
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