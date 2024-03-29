Бараненко (Аранская) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Аранский Апанас
Мать: Аранская Елена
Рождение ребёнка
30.01.1933
Дочь: Иванова Екатерина
Отец ребёнка: Бараненко Захар
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бараненко Николай
Отец ребёнка: Бараненко Захар
Дворище
Снесена после аварии на Чернобыльской АЭС
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Бараненко Захар
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бараненко Захар
Рождение ребёнка
1952
Сын: Бараненко Сергей
Отец ребёнка: Бараненко Захар
Смерть
Неизвестно